AFAD 8 Şubat tarihli son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD 8 Şubat tarihli son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor.  (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 8 Şubat tarihli son depremleri anlık olarak paylaşıyor. 

GİRİT ADASI DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.20'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.0 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ege sahillerinden de hissedildi. 

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