AFAD açıkladı. Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği, şu ana kar herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği belirtildi.

Ekiplerin bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

DÜN DE MANİSA SALLANMIŞTI



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedilmişti.

Denizli Buldan ile Manisa Turgutlu arasındaki mesafe yaklaşık 80-85 kilometre olarak ifade ediliyor.