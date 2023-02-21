AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?

AFAD, "Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk." açıklamasında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde;



"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.



Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300-809 çadır kurulumunu tamamladık.



Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;



Hatay - 69.766



Kahramanmaraş - 66.685



Gaziantep - 49.670



Adıyaman - 45.852