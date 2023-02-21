AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan çadır sayısını açıkladı.

AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?

, "Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk." açıklamasında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.
 
Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300-809 çadır kurulumunu tamamladık.

Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;

Hatay - 69.766

Kahramanmaraş - 66.685

Gaziantep - 49.670

Adıyaman - 45.852

Malatya - 25.380

Adana - 17.515

Şanlıurfa - 8.838

Osmaniye - 7.170

Diyarbakır - 6.328

Kilis - 3.605

İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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