AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru süreci açıklandı

DASK poliçe sorgulama 2023: DASK nedir, ne işe yarar ve nasıl faydalanılır? DASK'ta üst sınır ne kadar?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesinde hasar bildirimi için on beş iş günü koşulu yer alsa da kurumun ilgili maddeyi sigortalı lehinde değerlendirdiği ve hasar bildirimi yapmak için bir zaman sınırlaması olmadığı kaydedildi.

Ayrıca depremde poliçenin kaybolmuş olması durumunda sigortalının tazminat hakkının ortadan kalkmayacağına, hak sahiplerinin süreç başladıktan sonra Alo DASK 125 hattı üzerinden başvuruda bulunabileceğine dikkat çekildi.



AZAMİ TEMİNAT TUTARI 640 BİN TL



Paylaştılan bilgilerde AFAD’ın nakdi yardım ve hasar tespiti desteği verdiği ifade edilirken, 7269 sayılı kanun kapsamında afetzedelerin sahip olduğu haklara da yönlendirme yapıldı.

Depremzedelerin Alo DASK 125 telefon hattı, e-Devlet Sistemi Hasar İhbarı sayfası ve DASK resmi internet sitesi Online Hasar İşlemleri Sayfası aracılığıyla DASK hasar ihbarı yapabilecekleri bilinirken, 1 Ocak 2023 itibarıyla tüm yapı tipleri için DASK zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarının 640 bin TL olduğu hatırlatıldı.