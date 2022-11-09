AFAD Başkanı NTV'de anlattı: 12 Kasım'daki tatbikat nasıl olacak?

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Düzce Depremi'nin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak tatbikatın ayrıntıları ve Türkiye'nin deprem hazırlıklarını AFAD Başkanı Yunus Sezer NTV'de anlattı.

'Çök-kapan-tutun' tatbikatında vatandaşlar hangi mecralardan ne tür uyarılar görecek ve vatandaşın tatbikata doğrudan katılımı gibi bir durum var mı?



''Öncelikle burada değişik vesilelerle vatandaşlara tatbikatı duyurduk. Tatbikatın öncesinde büyük bir hazırlığımız oldu. Afetle ilgili bir yol haritası belirledik. Geçen yıl eğitim yılımızda ve bu vesileyle 56 milyon insana afet farkındalığı noktasında ulaştık. Başta sosyal medya hesaplarımızdan tatbikatın nasıl olacağını paylaşıyoruz. Öncesi ve sonrası yapılacaklarla ilgili kamu spotları da yayımladık.

Bu tatbikatlar ülke kapasitesini kullanmayı yoğun bir şekilde öğreniyoruz ve eksiklerimizi tespit ediyoruz.

Bugün, cuma ve cumartesi günü 3 tane bilgilendirme SMS'i göndereceğiz. Bu tatbikata dikkat çekeceğiz ve herkesin katılımını bekleyeceğiz. Önce bir sesli uyarı gelecek, ''Türkiye genelinde deprem anı ülke tatbikatıdır, bütün vatandaşlarımız tatbikata katılacaktır'' duyurusu yapılacak.

''TATBİKAT GÜNÜ SİREN ÇALMAYACAK''

12 Kasım'da tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek''



Deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiği konusunda neler söylenecek?

''Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık''

Türkiye’nin deprem gerçeğine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştınız haftabaşında. Bu bilgilere göre, sadece 2022 yılında şu ana kadar 17 bin deprem gerçekleşti. Aletsel dönemden, yani 1900 yılından itibaren 6,5 ve üzeri büyüklükte 19 adet yıkıcı deprem yaşandı.

Deprem hazırlıkları kapsamında siz neler yapıyorsunuz son dönemde?



Bizim sitelerimizden paylaştıklarımız önerileri okumalarını rica ediyoruz. Burası bir deprem ülkesi. Öncelikle aile planlarımızı yapmamız gerekiyor. 'Biz aile olarak ne yapabiliriz, nasıl buluşacağız, haberleşeceğiz' diye sorulmalı. Çök-kapan-tutun yapabileceğimiz yerleri tespit etmemiz gerekiyor.

Biz afet sonrasında kesinlikle telefon görüşmelerini istemiyoruz, çünkü hatlarda yoğunluk olabiliyorlar ya da kesilme gerçekleşebiliyor. Bizim uygulamamız üzerinden ya da SMS üzerinden haberleşmelerini rica ediyoruz''