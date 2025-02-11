AFAD Başkanlığına atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan görevine başladı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

Rize’nin Hemşin İlçesinde 1977 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.



Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun’un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. 2001-2002 yılları arasında İngiltere-Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi mastırını tamamladı.



Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 01 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda (son yedi aylık dönemde) Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.



23.03.2012 - 25.07.2015 tarihleri arasında Göksun Kaymakamı ve 28.06.2015 - 30.06.2017 tarihleri arasında ise İznik Kaymakamı, 21.06.2017 - 29.07.2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi, 17.07.2019 - 12.05.2022 tarihleri arasında Şırnak Valisi olarak görev yaptı.



12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Valiliğine atandı.



Vali Ali Hamza Pehlivan, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.