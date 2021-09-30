AFAD bin 749 sözleşmeli personel alımı yapacak (AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?)

AFAD, en az lise mezunu bin 749 personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, AFAD'ın kendi sitesi www.afad.gov.tr'den yapılacak

Yayınlanan ilana göre;

183 Destek Personeli,



61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,



3 Avukat,



7 Diğer Sağlık Personeli,



7 Teknisyen,



5 Veteriner Hekim,



61 Sosyal Çalışmacı,



146 Mühendis,



175 Büro Personeli,



1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Kamu haklarından mahrum olmamak



Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak



Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gereklidir.