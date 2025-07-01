AFAD daha önce uyarmıştı: İstanbul'u da sallayan deprem için yürekleri ağza getiren bildirim

Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle evlerini terk ederken, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Depremler başta İstanbul olmak üzere Yalova ve Balıkesir'de de hissedildi.

İkinci deprem ise yine Gemlik'te saat 12.57'de gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak duyruldu.

Gemlik'teki ilk deprem saat 11.47'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssüne uzak bölgelerde yaşayanlar, İstanbul'da büyük bir deprem oldu korkusuyla panik yaşadı.

İstanbul'dan da hissedilen ilk deprem bir deprem bildirim uygulaması tarafından "6,2 büyüklüğünde deprem." denilerek servis edildi.

Ancak bazı deprem bildirim uygulamalarının gönderdiği hatalı bildirim, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

SİLİVRİ DEPREMİ SONRASI KULLANIMI YAYGINLAŞTI

Deprem bildirim uygulamaları, 23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaygınlaşmaya başlamıştı.

Söz konusu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremin ardından kullanıcılarına depreme ilişkin henüz doğrulanmamış ilk verileri gönderiyor.

İSTANBULLULARI UYKUDAN UYANDIRMIŞTI

12 Haziran günü gece 02.33'te Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem yine benzer uygulamalar tarafından 4,7 büyüklüğünde diye servis edilmiş, bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, gece boyunca deprem korkusu yaşamıştı.

AFAD UYARIYOR: KORKU VE ENDİŞEYE SEVK EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yapmıştı.

Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." hatırlatmasını yapmıştı.

Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denilmişti.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz." uyarısında bulunulmuştu.