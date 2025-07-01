AFAD daha önce uyarmıştı: İstanbul'u da sallayan deprem için yürekleri ağza getiren bildirim
Bursa'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, bazı mobil uygulamalar tarafından kullanıcılara 6,2 büyüklüğünde diye servis edildi. Binlerce kişinin kullandığı uygulamanın gönderdiği bildirim, paniğe neden oldu.
Bursa bugün art arda meydana gelen iki depremle sallandı.
Gemlik'teki ilk deprem saat 11.47'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
İkinci deprem ise yine Gemlik'te saat 12.57'de gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak duyruldu.
Depremler başta İstanbul olmak üzere Yalova ve Balıkesir'de de hissedildi.
Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle evlerini terk ederken, olumsuz bir durum yaşanmadı.
"6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM" DİYE BİLDİRİM GÖNDERDİLER
Ancak bazı deprem bildirim uygulamalarının gönderdiği hatalı bildirim, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
İstanbul'dan da hissedilen ilk deprem bir deprem bildirim uygulaması tarafından "6,2 büyüklüğünde deprem." denilerek servis edildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Depremin merkez üssüne uzak bölgelerde yaşayanlar, İstanbul'da büyük bir deprem oldu korkusuyla panik yaşadı.
Uygulamanın kullanıcıları, sosyal medyada çeşitli paylaşımlarda bulunarak, tepkilerini dile getirdi.
SİLİVRİ DEPREMİ SONRASI KULLANIMI YAYGINLAŞTI
Deprem bildirim uygulamaları, 23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaygınlaşmaya başlamıştı.
Söz konusu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremin ardından kullanıcılarına depreme ilişkin henüz doğrulanmamış ilk verileri gönderiyor.
İSTANBULLULARI UYKUDAN UYANDIRMIŞTI
12 Haziran günü gece 02.33'te Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem yine benzer uygulamalar tarafından 4,7 büyüklüğünde diye servis edilmiş, bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, gece boyunca deprem korkusu yaşamıştı.
AFAD UYARIYOR: KORKU VE ENDİŞEYE SEVK EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yapmıştı.
Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." hatırlatmasını yapmıştı.
Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denilmişti.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz." uyarısında bulunulmuştu.
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