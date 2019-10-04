Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla’nın Datça açıklarında saat 23.20’de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.