AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağını duyurdu.

AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilenlerin geri dönüşlerine yönelik çalışmalarla ilgili 'dan açıklama geldi..

Açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, " bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

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