AFAD duyurdu: Bağışların 73,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.



Afetzedelere harcanan miktarın 42 milyar 778 milyon 739 bin lirasını nakdi yardımlar, 30 milyar 658 milyon 703 bin 312 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.



🇹🇷 Tüm gücümüz ve imkanlarımızla Milletimizin yanındayız!



2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan;



▪️ 125.727.290.482 ₺’den

▪️ 73.437.442.312 ₺’yi



barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık.… pic.twitter.com/sNLTMnqpvB — AFAD (@AFADBaskanlik) January 2, 2024