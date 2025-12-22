AFAD duyurdu. Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem
22.12.2025 14:52
Son Güncelleme: 22.12.2025 14:52
iStockPhoto
NTV - Haber Merkezi
Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 14:21
|39.1886
|28.1547
|7.20
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Aralık 2025 14:09
|38.1889
|38.0456
|7.00
|1.30
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 14:06
|39.2228
|29.0186
|6.93
|0.90
|Merkez (Kars)
|22 Aralık 2025 13:53
|40.4264
|42.9878
|7.18
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 13:43
|39.1767
|28.1656
|5.92
|1.00
|Gölmarmara (Manisa)
|22 Aralık 2025 13:41
|38.7106
|27.9256
|5.13
|1.20
|Kırkağaç (Manisa)
|22 Aralık 2025 13:31
|39.1669
|27.8097
|7.00
|0.90
|Mengen (Bolu)
|22 Aralık 2025 13:03
|40.8200
|31.8750
|5.04
|1.70
|Beypazarı (Ankara)
|22 Aralık 2025 12:58
|40.1461
|32.0078
|11.77
|2.50
|Emet (Kütahya)
|22 Aralık 2025 12:53
|39.2861
|29.2331
|7.22
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 12:38
|39.1517
|28.3058
|7.00
|1.30
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 12:38
|39.2603
|29.0158
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 12:35
|39.2700
|29.0081
|7.00
|0.60
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 12:34
|39.2467
|29.0333
|7.00
|1.10
|Merkez (Elazığ)
|22 Aralık 2025 12:23
|38.7228
|39.1567
|6.60
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 12:20
|39.2206
|28.1206
|4.81
|1.10
|Sincik (Adıyaman)
|22 Aralık 2025 11:50
|38.1436
|38.4378
|7.00
|1.30
|Çal (Denizli)
|22 Aralık 2025 11:26
|37.9108
|29.4364
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 11:21
|39.2344
|28.1511
|14.39
|1.10
|Çivril (Denizli)
|22 Aralık 2025 11:16
|38.4431
|29.6919
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 11:11
|39.2433
|28.1006
|8.90
|1.20
|Ege Denizi - [55.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22 Aralık 2025 10:56
|38.9908
|25.9072
|7.03
|1.80
|Babadağ (Denizli)
|22 Aralık 2025 10:39
|37.8081
|28.9406
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 10:27
|39.1569
|28.3008
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 10:10
|39.1919
|28.2547
|9.02
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 09:51
|39.1756
|28.1578
|10.04
|1.40
|Feke (Adana)
|22 Aralık 2025 09:26
|37.7036
|35.8167
|7.00
|0.90
|Akdeniz - [21.19 km] Seydikemer (Muğla)
|22 Aralık 2025 09:24
|36.2981
|29.0067
|10.18
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 09:23
|39.2181
|28.0569
|7.00
|0.90
|Muradiye (Van)
|22 Aralık 2025 09:13
|38.9933
|43.6997
|6.85
|1.70
|Akdeniz - [41.19 km] Marmaris (Muğla)
|22 Aralık 2025 09:04
|36.3772
|28.4436
|7.23
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 08:40
|39.2372
|28.1550
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 08:24
|39.2183
|28.3319
|7.01
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 08:00
|39.1372
|28.3239
|10.23
|1.60
|Ege Denizi - [33.75 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22 Aralık 2025 07:51
|39.8242
|25.6428
|6.48
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 07:48
|39.2372
|28.1181
|13.93
|1.00
|Merkezefendi (Denizli)
|22 Aralık 2025 07:47
|37.8061
|28.9419
|7.00
|1.50
|Ege Denizi
|22 Aralık 2025 07:31
|39.5833
|24.2044
|8.14
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 07:07
|39.2361
|28.1042
|9.39
|0.90
|Hekimhan (Malatya)
|22 Aralık 2025 06:54
|38.7706
|38.0036
|7.00
|1.50
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|22 Aralık 2025 06:41
|38.4219
|29.9339
|6.99
|1.20
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|22 Aralık 2025 06:37
|38.4231
|29.9333
|7.01
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 06:35
|39.2425
|28.1211
|6.97
|1.20
|Merkezefendi (Denizli)
|22 Aralık 2025 06:24
|37.8153
|28.9608
|7.00
|1.40
|Akhisar (Manisa)
|22 Aralık 2025 06:16
|39.1722
|27.9769
|7.38
|1.80
|Akhisar (Manisa)
|22 Aralık 2025 05:57
|39.1689
|27.9744
|7.00
|1.70
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 05:50
|39.2575
|28.9589
|14.59
|1.50
|Andırın (Kahramanmaraş)
|22 Aralık 2025 05:49
|37.8089
|36.2844
|7.00
|1.80
|Pütürge (Malatya)
|22 Aralık 2025 05:39
|38.2169
|38.6692
|6.93
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 05:35
|39.2436
|28.1344
|7.19
|1.30
|Van Gölü - [13.11 km] Tuşba (Van)
|22 Aralık 2025 05:18
|38.6542
|43.0408
|7.00
|1.30
|Battalgazi (Malatya)
|22 Aralık 2025 05:00
|38.2522
|38.5886
|11.48
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 04:41
|39.2256
|28.0103
|14.18
|1.30
|Marmara Denizi - [05.77 km] Merkez (Yalova)
|22 Aralık 2025 04:33
|40.7081
|29.2533
|10.83
|1.90
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 04:11
|39.2575
|28.9383
|5.70
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|22 Aralık 2025 03:56
|38.1408
|37.7983
|12.43
|1.10
|Simav (Kütahya)
|22 Aralık 2025 03:53
|39.2158
|28.9933
|11.10
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 03:50
|39.1711
|28.2728
|7.16
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 03:25
|39.2169
|28.1875
|10.65
|1.40
|Soma (Manisa)
|22 Aralık 2025 03:18
|39.2403
|27.6936
|6.91
|1.10
|Babadağ (Denizli)
|22 Aralık 2025 03:17
|37.8119
|28.9339
|6.96
|1.10
|Köyceğiz (Muğla)
|22 Aralık 2025 03:11
|37.0714
|28.9275
|7.02
|1.40
|Maden (Elazığ)
|22 Aralık 2025 03:08
|38.4847
|39.6597
|7.08
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Aralık 2025 03:05
|39.2217
|28.1547
|9.88
|1.90
|Marmara Denizi - [05.71 km] Merkez (Yalova)
|22 Aralık 2025 03:01
|40.7053
|29.2342
|6.97
|1.30