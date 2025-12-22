AFAD duyurdu. Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem

22.12.2025 14:52

Son Güncelleme: 22.12.2025 14:52

AFAD duyurdu. Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem
iStockPhoto

NTV - Haber Merkezi

Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son bilgilere göre Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Saat 14.37'de gerçekleşen deprem, 8.43 kilometre derinlikte oluştu.

 

Kentte herhangi olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 14:2139.188628.15477.200.90
Yeşilyurt (Malatya)22 Aralık 2025 14:0938.188938.04567.001.30
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 14:0639.222829.01866.930.90
Merkez (Kars)22 Aralık 2025 13:5340.426442.98787.181.50
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 13:4339.176728.16565.921.00
Gölmarmara (Manisa)22 Aralık 2025 13:4138.710627.92565.131.20
Kırkağaç (Manisa)22 Aralık 2025 13:3139.166927.80977.000.90
Mengen (Bolu)22 Aralık 2025 13:0340.820031.87505.041.70
Beypazarı (Ankara)22 Aralık 2025 12:5840.146132.007811.772.50
Emet (Kütahya)22 Aralık 2025 12:5339.286129.23317.221.20
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 12:3839.151728.30587.001.30
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 12:3839.260329.01587.000.90
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 12:3539.270029.00817.000.60
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 12:3439.246729.03337.001.10
Merkez (Elazığ)22 Aralık 2025 12:2338.722839.15676.601.40
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 12:2039.220628.12064.811.10
Sincik (Adıyaman)22 Aralık 2025 11:5038.143638.43787.001.30
Çal (Denizli)22 Aralık 2025 11:2637.910829.43647.001.60
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 11:2139.234428.151114.391.10
Çivril (Denizli)22 Aralık 2025 11:1638.443129.69197.001.00
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 11:1139.243328.10068.901.20
Ege Denizi - [55.96 km] Ayvacık (Çanakkale)22 Aralık 2025 10:5638.990825.90727.031.80
Babadağ (Denizli)22 Aralık 2025 10:3937.808128.94067.001.30
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 10:2739.156928.30087.001.30
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 10:1039.191928.25479.021.30
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 09:5139.175628.157810.041.40
Feke (Adana)22 Aralık 2025 09:2637.703635.81677.000.90
Akdeniz - [21.19 km] Seydikemer (Muğla)22 Aralık 2025 09:2436.298129.006710.181.50
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 09:2339.218128.05697.000.90
Muradiye (Van)22 Aralık 2025 09:1338.993343.69976.851.70
Akdeniz - [41.19 km] Marmaris (Muğla)22 Aralık 2025 09:0436.377228.44367.231.50
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 08:4039.237228.15507.001.00
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 08:2439.218328.33197.011.40
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 08:0039.137228.323910.231.60
Ege Denizi - [33.75 km] Gökçeada (Çanakkale)22 Aralık 2025 07:5139.824225.64286.481.90
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 07:4839.237228.118113.931.00
Merkezefendi (Denizli)22 Aralık 2025 07:4737.806128.94197.001.50
Ege Denizi22 Aralık 2025 07:3139.583324.20448.142.20
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 07:0739.236128.10429.390.90
Hekimhan (Malatya)22 Aralık 2025 06:5438.770638.00367.001.50
Sandıklı (Afyonkarahisar)22 Aralık 2025 06:4138.421929.93396.991.20
Sandıklı (Afyonkarahisar)22 Aralık 2025 06:3738.423129.93337.011.30
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 06:3539.242528.12116.971.20
Merkezefendi (Denizli)22 Aralık 2025 06:2437.815328.96087.001.40
Akhisar (Manisa)22 Aralık 2025 06:1639.172227.97697.381.80
Akhisar (Manisa)22 Aralık 2025 05:5739.168927.97447.001.70
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 05:5039.257528.958914.591.50
Andırın (Kahramanmaraş)22 Aralık 2025 05:4937.808936.28447.001.80
Pütürge (Malatya)22 Aralık 2025 05:3938.216938.66926.931.20
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 05:3539.243628.13447.191.30
Van Gölü - [13.11 km] Tuşba (Van)22 Aralık 2025 05:1838.654243.04087.001.30
Battalgazi (Malatya)22 Aralık 2025 05:0038.252238.588611.481.20
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 04:4139.225628.010314.181.30
Marmara Denizi - [05.77 km] Merkez (Yalova)22 Aralık 2025 04:3340.708129.253310.831.90
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 04:1139.257528.93835.701.70
Doğanşehir (Malatya)22 Aralık 2025 03:5638.140837.798312.431.10
Simav (Kütahya)22 Aralık 2025 03:5339.215828.993311.100.90
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 03:5039.171128.27287.160.70
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 03:2539.216928.187510.651.40
Soma (Manisa)22 Aralık 2025 03:1839.240327.69366.911.10
Babadağ (Denizli)22 Aralık 2025 03:1737.811928.93396.961.10
Köyceğiz (Muğla)22 Aralık 2025 03:1137.071428.92757.021.40
Maden (Elazığ)22 Aralık 2025 03:0838.484739.65977.081.30
Sındırgı (Balıkesir)22 Aralık 2025 03:0539.221728.15479.881.90
Marmara Denizi - [05.71 km] Merkez (Yalova)22 Aralık 2025 03:0140.705329.23426.971.30
