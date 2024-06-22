AFAD duyurdu: Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD duyurdu: Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD 'da olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre saat 21.19'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yazıcı, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. " ifadelerini kullandı.

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