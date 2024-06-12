AFAD duyurdu: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.19'da Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntının derinliği 44.4 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
Detay:https://t.co/FVsHXin35N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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