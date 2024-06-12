AFAD duyurdu: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD duyurdu: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.19'da 'nın ilçesinin açıklarında 4,7 büyüklüğünde oldu.

Sarsıntının derinliği 44.4 kilometre olarak belirtildi.

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