AFAD ekipleri teyakkuzda: Bartın'da sağanak ve şiddetli rüzgar

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Tekneler güvenli bölgeye alırken AFAD arama kurtarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

AFAD ekipleri teyakkuzda: Bartın'da sağanak ve şiddetli rüzgar

İlçede dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün limana sığınan Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" ile bu gemiye eşlik eden teknelerin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi de bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan yağış ve nedeniyle ilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Kayseri, Yalova ve İstanbul'dan bölgeye sevk edilen AFAD'a ait bot, 8x8 arazi araçlarının da yer aldığı arama kurtarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

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