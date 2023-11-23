AFAD hak sahipliği itiraz sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet hak sahipliği itiraz sonuçları sorgulama

AFAD hak sahipliği başvuruları Malatya'da 8 Kasım, Hatay'da ise 6 Kasım'da sona ermişti. Hak sahipliği sonuçları, 15 Kasım itibariyle açıklanmaya başlandı. Hak sahipliği kabul olmayan tekrar itiraz eden depremzedelerin itiraz sonuçlarına e- Devlet üzerinden bakabilecek.

HAK SAHİPLİĞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



- e-Devlet sistemine giriş yapın. (PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. )



- Arama bölümü üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Başvuru Sonucu Sorgulama" bölümüne gidin.



-İstenilen bilgileri doldurarak sorgulama yapın.





