AFAD son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetin deprem oldu?

Deprem haberilerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yurt içinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.
31 AĞUSTOS TARİHLİ SON DEPREMLER
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan depremin saat 11:37'de meydana geldiği belirtildi. AFAD, sarsıntının yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
Datça'nın ardından bir deprem haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi
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