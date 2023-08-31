AFAD son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetin deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar ardından gözler son depremlere çevriliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 31 Ağustos tarihli son depremler...

AFAD son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetin deprem oldu?

haberilerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yurt içinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından paylaşılan verileri inceliyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

31 AĞUSTOS TARİHLİ

AFAD son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetin deprem oldu? - 1

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan depremin saat 11:37'de meydana geldiği belirtildi. AFAD, sarsıntının yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. 

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Datça'nın ardından bir deprem haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi

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