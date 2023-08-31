AFAD son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetin deprem oldu?

Deprem haberilerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yurt içinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

31 AĞUSTOS TARİHLİ SON DEPREMLER