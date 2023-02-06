AFAD telefon numarası kaç? (İl il AFAD müdürlükleri telefon numaraları sorgulama)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) müdürlüklerinin telefon numaraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sorgulanıyor. Deprem nedeniyle yıkılan binaların altında kalan kişilere yarım etmek isteyenler, bulundukları bölgelerdeki AFAD ekiplerini arayıp haber verebilmek için telefon sorgulamaları yapıyor. Peki, AFAD telefon numarası kaç? İşte il il AFAD müdürlükleri telefon numaraları sorgulama.

AFAD telefon numarası kaç? (İl il AFAD müdürlükleri telefon numaraları sorgulama)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

İL İL TELEFON NUMARASI SORGULAMA

İşte depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şöyle;

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon (0344) 224 14 14 - (0344) 223 75 79

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 322 227 28 54 / 322 227 28 55

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 422 212 84 32

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 326 233 54 15-16-17

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0416 216 12 34 - 12 31

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 412 326 11 56

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