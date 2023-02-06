AFAD telefon numarası kaç? (İl il AFAD müdürlükleri telefon numaraları sorgulama)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.



İL İL AFAD TELEFON NUMARASI SORGULAMA



İşte depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şöyle;



Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon (0344) 224 14 14 - (0344) 223 75 79



Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon 0 322 227 28 54 / 322 227 28 55



Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon 0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52



Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon 0 422 212 84 32



Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon 0 326 233 54 15-16-17



Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon 0416 216 12 34 - 12 31



Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Telefon 0 412 326 11 56



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