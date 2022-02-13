AFAD, Türkiye'nin 'afet risk haritası'nı çıkardı

Afet, tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için AFAD 2017 yılı itibarıyla Afet Risk Analiz Sistemi Projesi'ni (ARAS) başlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel arazide incelemelerde bulundu ve bugüne kadar toplamda 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi ve 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı. Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.

KARADENİZ'DE HEYELAN, AKDENİZ'DE YANGIN

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl yaşanan afetler de yer aldı. Geçen yıl meydana gelen; 107 sel/su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi, 39 heyelan da ARAS üzerinden kayıt altına alındı. En çok heyelan olayı Batı ve Doğu Karadeniz'de görülürken, Ege ve Akdeniz ise ile orman yangınları mücadele etti.

Ayrıca geçen yıl meydana gelen 1760 afet olayına AFAD koordinasyonunda müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerine toplam 14 bin 157 personel ile 5 bin 26 araç görevlendirilirken, Antalya, Muğla, Mersin ve Adana’da meydana gelen orman yangınlarına ise toplam 22 bin 619 personel ile 7 bin 935 araç ve iş makinesi görev aldı. Yine geçen yıl ülkede 23 bin 753 deprem meydana geldi.