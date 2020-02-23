AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

AFAD, Van Başkale'yi vuran İran depremi sonrasında vatandaşları uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır" denildi.

ntv.com.tr 23.02.2020 - 14:56 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 14:57

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DEPREMDE SON DURUM

SON DAKİKA HABERİ: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu: Başkale'de 9 kişi yaşamını yitirdi

SON DAKİKA HABERİ: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu: Başkale'de 9 kişi yaşamını yitirdi

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van'da yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."

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