AFAD uyarmıştı! İstanbul, Bursa, İzmir'i uykudan uyandıran deprem bildirimi

Bu sarsıntıdan sonra 01.14'te de bu kez 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

Sındırgı ilçesinde gece 01.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Sındırgı'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirmeye devam ediyor

İstanbul, Bursa, İzmir ve Manisa gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada hatalı bildirim nedeniyle duruma tepki gösterdi.

En fazla kullanılan uygulamalardan biri, depremin şiddetini 5,5 olarak servis etti.

Ancak telefonlarında deprem bildirim uygulaması olan bazı vatandaşlar, gelen hatalı bildirim nedeniyle panik yaşadı.

AFAD DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yaparak vatandaşları uyarmıştı.

Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." hatırlatmasını yapmıştı.

Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denilmişti.