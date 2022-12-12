AFAD uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, şartlar neler? 43 uzman yardımcısı alınacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 43 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. AFAD tarafından alınacak başvuruların ardından, başvuruları kabul gören adaylar sözlü sınavlara tabi edilecek. Peki, AFAD uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, şartlar neler?



HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILACAK?



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD tarafından, üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun 20, maliye bölümünden mezun 10, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun 4, istatistik bölümünden mezun 4, hukuk bölümünden mezun 3, basın ve yayın, gazetecilik, yeni medya ve iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinden mezun 2 olmak üzere toplam 43 afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?



Adaylar, başvurularını 23-30 Ocak'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.



Giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat ile 3 Mart arasında AFAD Başkanlığı binasında yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.afad.gov.tr" internet sitesinden duyuruldu. İşte sınava katılmak için genel şartlar;



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.



2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)



Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.



Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.



Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.



Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ