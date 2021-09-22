AFAD, yangın ve sel felaketleri için  toplanan bağış tutarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sosyal medya hesabından yangın ve sel felaketleri sonrasında kuruma iletilen toplam bağış miktarı kamuoyuna duyuruldu.

Toplam bağış tutarının TL karşılığının Euro ve USD karşılıkları da eklendiğinde 634 milyon 172 bin 830 TL olduğu paylaşıldı.

Banka hesaplarına yapılan bağış miktarının 577 milyon 703 bin 84 TL, 5 milyon 157 bin 657 USD ve 465 bin 22 Euro olduğu açıklandı.

Toplam 716 bin 86 adet SMS bağışı sonrasında ise 7 milyon 160 bin 860 TL elde edildiği bildirildi.

AFAD'a bağışta bulunmak isteyenler ''YANGIN'' veya ''SEL'' yazıp 1866'ya SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.