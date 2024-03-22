Dünya Su Günü

AFAD 22 Mart son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddet bilgisini kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD 22 Mart son depremler verileri: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesi, tarafından gün içinde yenilenmeye devam ediyor. Yaşadıkları şehir ve bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 22 Mart tarihli listesini araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen deprem verilerini yayımlamaya devam ediyor. 

BALIKESİR DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.08'de meydana gelen deprem, 4,9 kilometre derinde kaydedildi.

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