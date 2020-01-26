AFAD: 640 artçı deprem kaydedildi

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamada, “6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 20’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 640 artçı deprem meydana geldi” ifadeleri yer aldı.

Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, “Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor. Alandaki çalışmalarda toplam 3 bin 733 personel görev yapıyor. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek veriyor” denildi.

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