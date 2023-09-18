AFAD'a 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak

AFAD'a 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlana göre, personel alımı uygulama ve sözlü sınavla yapılacak.



Ortaöğretim mezunu adaylarda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ulaştırma hizmetleri ile bunlara denkliği kabul edilen alanları bitirme ve 2022'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda "KPSSP94" puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.



Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla, ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programları bitirme ve 2022'deki sınavda "KPSSP93" puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor.



BAŞVURULAR, KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK



Adaylar başvurularını, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.



Kariyer Kapısı üzerinden başvurmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.



Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmayacak.

