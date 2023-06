AFAD'dan 4 ildeki yağışlara ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimizle emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.



Amasya-Erzincan karayolunun 20'nci kilometresi Kışlacık mevkisinde dünkü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı karayolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun 22.00 itibarıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, "Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkisinde 3 vatandaşımızın içerisinde bulunduğu araç aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır.

Bir vatandaşımız kurtarılmış olup, bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, bir vatandaşın aranmasına devam edilmektedir." bilgisine yer verildi.



SAMSUN

Bugün, Samsun'un Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'ndeki köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde bir kişinin bulunduğu bilgisinin alındığı, mahsur kalan kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, "Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, yoğun yağışlar neticesinde Ayancık yolu üzerindeki Yeniçam mevkisindeki derede taşmanın meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı aktarıldı.



Ayancık'ın Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişinin güvenli noktaya alındığı bildirilen açıklamada, Sinop-Ayancık karayolunun Şerefiye köyü mevkisinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkınının meydana geldiği, köprünün altının temizlendiği kaydedildi.



Sinop merkezdeki karayolunun ulaşıma açık olduğu, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, "Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.



KASTAMONU



Dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen sağanağın Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olduğu, an itibarıyla can ve mal kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde bir araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır.



Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekiplerince önlem alınmıştır.

Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde bir köyde haberleşme arızası bulunmaktadır.



Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir.

Abana-Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir."