AFAD'dan açıklama: Bu depremler hiçbir hatayı affetmemiş durumda

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yer bilimlerinin alışık olmadığı bir deprem oluşum süreci yaşandığını belirten Tatar, "Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek ardı ardına meydana geliyor.'' diye konuştu.

7 BİN 242 ARTÇI DEPREM



Orhan Tatar, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41'i 5-6 arası, 450'si 4-5 arası büyüklükte 7 bin 242 artçı deprem olduğunu söyledi.



Orhan Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu coğrafyada yer bilimlerinin son yıllarda yaşadığı ve alışık olmadığı deprem oluşum süreçlerini hep birlikte izliyoruz. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek ardı ardına meydana geliyor. Dün Hatay Defne'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.