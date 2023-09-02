AFAD’dan bazı illere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR NEDİR?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.