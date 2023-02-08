AFAD'dan depremzedelerin tahliye noktalarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra, depremzedelerin kullanabilecekleri tahliye noktaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır." denildi.

AFAD'dan depremzedelerin tahliye noktalarına ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 şiddetli depremlerin ardından depremzedeler için jandarma tarafından tahliye alanları oluşturuldu.

Yapılan açıklamada depremde etkilenen ve il dışına gitmek isteyen vatandaşlar için  jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki valilikler ve koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir.”

BARINMA NOKTALARINA YÖNLENDİRİLECEK

Öte yandan tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlandığı bildirildi.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacağı bildirildi.

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