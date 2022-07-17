AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD, gece yarısı ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Haberler - DHA 17.07.2022 - 13:40

AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu için 'kuvvetli yağış' uyarısı yaptı.

AFAD yapılan açıklamada , , ve için kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...