AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı yaptı.



AFAD yapılan açıklamada Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.



Açıklamaya göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor.



Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.