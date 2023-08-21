AFAD'dan Marmara için çadır ve konteyner hazırlığı

Paylaşımda, "Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak, Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin