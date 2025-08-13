AFAD'dan Sındırgı açıklaması: Konteyner kurulumu hızlıca başladı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının AFAD koordinasyonunda yaptığı Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) etkin müdahale sonucunda tamamlandığı ifade edildi.

TASİP kapsamındaki iyileştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada merkez mahalleler, Alacaatlı ve Kerpit köylerinde incelemeler yapıldığı ve devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında vatandaşların bilgilendirildiği anlatıldı.



"HASAR VE ZARAR TESPİT ÇALIMALARI DEVAM EDİYOR"

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Depremden etkilenen yerleşim alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından ise zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere uygun alanlar tespit edilerek konteyner kurulumuna hızlıca başlandı."