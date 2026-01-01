AFAD'dan yoğun kar yağışı açıklaması. "112'ye bin 987 ihbar geldi"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelindeki söz konusu illerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan gelişmelerin 7 gün 24 esasına göre yakından takip edildiği, sahadan alınan anlık durum verileri doğrultusunda AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD Başkanlığı ve illerdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri vasıtasıyla ilgili afet gruplarının aktif hale getirildiği belirtilen açıklamada, çalışmaların yakın iş birliğinde sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda bugün ve yarın kar yağışı nedeniyle 27 ilimiz için sarı meteorolojik uyarı verilmiştir. 1 Ocak ve 5 Ocak tarihleri arasında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan bölge illerine dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaşmış olup ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

“35 BİN 531 PERSONEL GÖREV YAPIYOR”

Yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklarla mücadele kapsamında 35 bin 531 personel, 10 bin 163 iş makinesi görev yapmaktadır. Hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 688 kişi ilgili ekiplerimiz tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. 23 ilimizde 6 bin 189 kırsal mahalle ve köy yolları ile Adıyaman-Sincik, Diyarbakır-Adıyaman, Adana-Kayseri karayolları olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köy yollarında il özel idareleri ve belediyelerin ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir."

“43 BİN 547 ABONEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR”

Yağışın etkili olduğu 14 ilde toplam 43 bin 547 aboneye elektrik verilemediği ve enerji kesintilerini gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yollarda mahsur kalan vatandaşlara 6 bin 196 paket içme suyu, 3 bin 210 paket kumanya, 620 battaniye, 11 bin 495 sıcak ve soğuk içecek, 3 bin 100 porsiyon çorba, 14 bin 760 ikram malzemesi dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dün Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü'nde meydana gelen çığ olayında çobanlık yapan 3 kişinin kar kütlesi altında kaldığı, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, kalan bir kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Van'ın Çatak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kar kütlesi altında kalan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, mahallede risk taşıdığı değerlendirilen 22 hanedeki 153 vatandaşın tedbiren kamu tesislerine alındığı kaydedildi.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.