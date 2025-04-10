AFAD'dan 29 il için sarı, 2 il için turuncu ayarı

AFAD, bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.



Yağışların Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak şeklinde devam edeceği, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği bildirildi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması ve Doğu Karadeniz'de görülen yağışların, çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması, kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre bugün 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı verildiği bildirildi.



Bu illerin valiliklerine bilgi verildiği aktarılan açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirilme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı uyardı.



HAKKARİ'DE EGİTİME BİR GÜN ARA



Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtilerek, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı.

Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." ifadeleri kullanıldı.



Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

FIRTINADA 3 KİŞİ YARALANDI



Hakkari Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına sonrası 3 kişinin yaralandığını açıkladı.



Hakkari genelinde şiddetli fırtına etkili oldu. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar hasar gördü. Hakkari Valiliği, şiddetli fırtınada 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde çarşamba günü başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle, ilk tespitlere göre 69 çatı uçması olayları meydana gelmiştir. Üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Olumsuz hava şartlarının perşembe günü gece saatlerine kadar devam edeceği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılmış; ilimize yönelik tehlike durumu Turuncu Kod olarak tanımlanmıştır" denildi.



KONYA'DA 10 SANTİM KAR



Öte yandan Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor. Gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.



Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.



İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.



