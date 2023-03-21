AFAD'ın evrak bölümünde yangın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Ankara'daki ek binasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

AFAD'ın evrak bölümünde yangın

'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 5 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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