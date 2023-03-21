AFAD'ın evrak bölümünde yangın

AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 5 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bugün saat 05:00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 21, 2023