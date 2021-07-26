Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

NTV Haber 26.07.2021 - 16:28

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'de selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edileceğini belirterek bu kapsamda atılacak adımları anlattı.

Cumhurbaşkaın Erdoğan kararı, ''Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz'' sözleriyle duyurdu.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİNE ERTELEME

Buna göre, afet bölgesi ilan edilecek bölgelerde vergiler ve SGK prim ödemeleri ertelenecek, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak.

Yine aynı karar doğrultusunda esnaf kredilerinde geri ödemelerin ertelenmesi, işyeri ve araç hasarlarının karşılanması gibi destekler de verilecek.

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