Afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yılı geride kaldı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler de afetin yıl dönümüne mezarlıkta girdi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde deprem şehitlerinin bulunduğu Kapıçam Mezarlığı'na da gelen vatandaşlarda dua ederek göz yaşı döktü. Depremzedelerden Ahmet Tıraş; 15 yaşındaki kızı, yeğeni ve yengesini kaybettiğini, ağabeyinin de yaralı kurtulup engelli kaldığını söyledi.

Kızı ve yeğenini kaybeden baba gözyaşı dökerek konuştu

Her fırsatta mezarlığa ziyaret geldiğini anlatan Ahmet Tıraş, "Bugün burada nöbetçiyiz. Her zaman geliyoruz ama bugün de özel bir gün, o anı yaşadığımız gün. Allah bir daha yaşatmasın, dualarımız eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden yeğeni Sevda Nur'un öğretmen olduğuna değinen Tıraş, "Ataması Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a çıkmıştı. O gün kar nedeniyle okullar tatil oldu, göreve başlamadan öyle gitti. Kızım da Hayrünisa ile yeğenimin annesi yengemle mezar komşusu. Bir sürü vefat eden eş dost var. Kendi ocağımıza ateş düştüğü için diğer dost, arkadaş ikinci planda kalır gibi oldu ama ocağımıza ateş düşünce öyle oluyor." diyerek gözyaşı döktü.