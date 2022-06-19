Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.06.2022 - 02:20 | Son Güncelleme : 19.06.2022 - 02:21

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderilecek.

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