Afganistan'dan gelen Türkiye vatandaşları: Bütün sermayemizi Afganistan’da bıraktık

Taliban’ın Kabil’e girerek Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı dünya basınını en çok meşgul eden konulardan biri haline geldi. Birçok uluslararası firmanın işletme sahibi olduğu havalimanında Türk iş insanlarına ait işletmeler de bulunuyor.



Afgan ve Türk işçilere ekmek kapısı olan bu işletmeler Afganistan’daki Türklerin tahliye edilmesiyle kapandı. Hamid Karzai Havalimanı’nda 3 bin metrekarelik bir alanda restoran, berber ve market işleten Rafet Gülbil, 16 Ağustos’ta iş yerlerine kilit vurarak güvenlik nedeniyle Türkiye’ye döndü.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre bütün yatırımını Afganistan’da bıraktığını söyleyen Gülbil, “2015’te Afganistan’daki havalimanında mini bir alışveriş merkezi açtım. Yaklaşık 1 milyon dolar masraf yaptığım alışveriş merkezinde restoran, market ve kuaför bulunuyordu. Bu işyerlerinde Türk ve Afgan işçiler çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirdiğinde mağazaları işletmekte sıkıntılar yaşadık. Elektrik ve gıda tedariki sorunu başladı. Güvenlik nedeniyle 16 Ağustos’ta Afganistan’dan ayrıldım. Pakistan üzerinden Türkiye’ye geldim. Mağazalarda yaklaşık 500 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor. Sermayemizin tamamı orada kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.



‘NATO’YA GÜVENDİK’

Kabil havalimanında Türklere ait yaklaşık 10 iş işyerinin olduğunu söyleyen Cengiz Aslan ise şunları söyledi: “2009’dan beri Afganistan’da ticaret yapıyorum. 2014’te 400 bin dolar yatırım yaparak Kabil havalimanında bir hediyelik eşya, bir terzi, bir berber ve bir giyim mağazası açtım. İş yerimde 6 Afgan, 6 Türk çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirince Afgan personellerimize ulaşamadık. Bir personelimiz ailesiyle birlikte İngiltere’ye sığındı.



Yanımızda çalışan Türk işçiler Türkiye’ye döndü.” Zorla işyerlerine girildiğine dair havalimanından kendisine fotoğraflar geldiğini söyleyen Aslan son durumu şöyle özetledi: “Şu anda havalimanındaki mağazalarımda 400 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor. Havalimanındaki arkadaşların gönderdiği fotoğraflara göre bir iş yerime zorla girilmiş. İş yerindeki ürünlerin bir kısmı çalınmış. Biz orada NATO’ya güvenerek yatırım yaptık. Bütün sermayemizi Afganistan’da bıraktık. Şimdi ne olacak bilmiyoruz.”