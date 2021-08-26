Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü

Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye ediyor.



Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerin tahliyesine başladı.



Kararla birlikte Afganistan'daki yaklaşık 500 Türk askeri Türkiye'ye dönecek.

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan ilk tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçak daha sonra İstanbul'a devam edecek.

İstanbul'dan kalkacak uçaklarla iki tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu bildirildi.



AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DİREKT UÇUŞ OLMAYACAK

Tahliyelerde Afganistan'dan Türkiye'ye direkt uçuş olmayacağı; Özbekistan, Tacikistan ya da Pakistan üzerinden Türkiye'ye gelineceği belirtiliyor.

Bu arada NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun 24 ya da 36 saat içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.