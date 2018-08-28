Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit ile Taşkesen köyü yol ayırımında, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi.
Kazada, minibüsteki Afganistan uyruklu 3'ü kadın 21 düzensiz göçmen yaralandı.
Ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edildi, biri kadın 4'ü ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Minibüs sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.
Güvenlik güçleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Afganları taşıyan minibüs şarampole devrildi: 21 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'kadın 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit ile Taşkesen köyü yol ayırımında, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi.