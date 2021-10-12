Afgan suç örgütü lideri Ahmadi ile 5 çete üyesi için sınır dışı kararı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" uyuşturucu ve organize suç örgütünün lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi ve 5 örgüt üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinden biri serbest bırakılırken, Ahmadi ve 4 adamı sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 19:36

Afgan suç örgütü lideri Ahmadi ile 5 çete üyesi için sınır dışı kararı

İlişkili Haberler

İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon

İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yok

Almanya'dan sınır dışı edilen ve 9 Ekim’de Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ve adamları sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı iddia edilen “Lions Cartel” adlı uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 adamı, 9 Ekim Cumartesi günü Organize Suçlarla Mücadele Polisi tarafından Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Söz konusu çeteye yön veren, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği ileri sürülen Sanger Ahmedi ve biri Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...