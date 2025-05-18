Afiş bastırdı: Kayıp atı bulana ödül

Kasımoğlu'nun tüm aramaları sonuçsuz kaldı. Kasımoğlu, resimlerini cadde ve sokaklarda, duvar ve direklere astığı 50 bin TL değerindeki atını bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

"ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI"



32 yıldır çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu, 2 yıl önce yeğeni için atı satın aldığını söyledi.



Kasımoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bahçede otlatmaya bıraktığımız 'Yağız' adını verdiğimiz atımız, 3 gündür kayıp ve aramadığımız yer kalmadı. Ben de çareyi atın resimleri ve telefon numaramı yazıp kayıp afişleri bastırdım. Bu afişleri mahallede bulunan duvar ve direklere yapıştırdım. Yeğenim Ömer çok üzülüyor. Yağız’ı bulup getirene ödül vereceğim" dedi.