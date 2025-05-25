Afrika Günü anlam ve önemi (25 Mayıs ne günü?)

Afrika Günü her yıl 25 Mayıs tarihinde kutlanır ve Afrika kıtasının birliğini, bağımsızlık mücadelesini ve dayanışmasını simgeler. Bu günün anlam ve önemi hem tarihsel hem de kültürel açıdan oldukça büyüktür.



Afrika Günü'nün temeli, 25 Mayıs 1963 tarihinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da atılmıştır. Bu tarihte 32 bağımsız Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü (OAU) kurmuştur. Amaçları:



Sömürgecilikten kurtulan Afrika ülkeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek



Kıta genelinde siyasi birlik sağlamak



Sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyi desteklemekti



2002 yılında ise OAU’nun yerini daha kapsamlı ve etkili bir yapı olan Afrika Birliği (AU) aldı. Ancak 25 Mayıs, hâlâ "Afrika Günü" olarak kutlanmaya devam etmektedir.



TÜRKİYE AFRİKA GÜNÜ'NÜ KUTLADI



Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Afrika Günü'nü kutladı.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğu, bu yıl Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsü elde etmesinin 20. yılının kutlandığı belirtildi.



2026'da gerçekleştirilecek 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne işaret edilen paylaşımda Türkiye-Afrika ilişkilerini özetleyen fotoğrafa da yer verildi.



Buna göre, 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliğinin bulunduğu Türkiye'nin kıtada 44 büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.



Kıta genelinde yaklaşık 22 bin öğrenciye eğitim veren 211 Maarif Okulunun yanı sıra THY de 41 Afrika ülkesinde 64 noktaya uçuş yapıyor.



Türkiye'nin kıta ile ticaret hacmi 36,7 milyar dolara, Türk yüklenicilerin Afrika'da üstlendikleri yaklaşık 2 bin projenin değeri de 92 milyar dolara ulaştı.



Türkiye, 2008'de Afrika Birliğine stratejik ortak oldu.