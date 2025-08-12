Afrika sıcakları etkili oluyor: Termometreler 53'ü gördü
Şanlıurfa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Kentte termometreler 53 dereceyi gösterdi.
Afrika sıcakları Türkiye genelinde etkisini sürmeye devam ediyor.
Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kentte termometreler 53 dereceyi gösterdi.
Vatandaşlardan Adil İpeksever havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.
Eyüp Saygan da İzmir'den geldiğini ve Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti.
