Afrika sıcakları yakıyor: Altı şehirde 40 derece aşıldı
Bunaltıcı sıcaklar yurt genelindeki etkisini sürdürüyor. Bugün, günün ilk yarısında sıcaklıklar altı şehirde 40 dereceyi aştı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün öğleye kadar altı ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Yeni haftanın ilk gününde öğleye kadar en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43,7 dereceyle kayıtlara geçti.
Bunu 43,2 dereceyle Siirt'in Kurtalan, 41,6 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçeleri takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
Şırnak, Cizre 43,7
Siirt, Kurtalan 43,2
Diyarbakır, Bismil 41,6
Batman, Hasankeyf 40,8
Mardin, Nusaybin 40,7
Elazığ, Keban 40,1
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