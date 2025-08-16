Afrika’dan gelen leylekler Erzincan’da mola verdi

DKMP 13. Bölge Müdürlüğünce Erzincan’da mola veren leylek sürüsünün videosu paylaşıldı.

Paylaşılan videoya, "Her yıl binlerce kilometre yol kat eden leylekler, Afrika’dan başlayıp Anadolu’ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan’da mola veriyor. Aynı yuvaya, aynı şehre, aynı gökyüzüne dönmeleri.

Doğanın en sadık hikâyelerinden biri. Bu gökyüzü, bu kanatlar. Sadece bir manzara değil; binlerce yıllık bir geleneğin devamı." ifadelerine yer verildi.