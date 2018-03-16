Afrin şehidine veda

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DAEŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınları ve askeri erkan tarafından Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alındı.



Askeri erkan tarafından bir süre omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konulan Kır'ın naaşı, konvoy eşliğinde kent merkezindeki Ulu Cami yanındaki Çifte Minareli Medrese önüne getirilip katafalka konuldu. Bu sırada şehit Kır'ın kuzeni üsteğmen Abdulkadir Dal, naaşa sarıldıktan sonra üsteğmen rütbelerini söküp şehide saygısından dolayı tabutun üzerine bıraktı.



Medrese önünde cuma namazı sonrası düzenlenen törende İl Müftü Vekili Fikrullah Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.



Erdoğan'ın konuşması sonrası yapılan duaların ardından şehit Kır'ın naaşı askeri tören mangası ve yakınlarınca omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.



Şehidin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Kars Kapı Şehitliği'ne götürüldü.



Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, şehidin babası Zeki Kır, annesi Hemra Cömert, kardeşleri Mustafa, Ahmet ve Büşra Kır, cumhuriyet savcıları, hakimler ve binlerce vatandaş katıldı.



Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babası Zeki Kır ile yakınlarına başsağlığı diledi. Çalık ile Taşkesenlioğlu da şehidin diğer yakınlarını teselli etti.



Vatandaşlar şehit teğmen Kır'ın naaşının tören mangasınca top arabasına götürülmek üzere taşınması sırasında "Şehitler Ölmez Vatan bölünmez" sloganı attı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada vatandaşların yanına giderek onlarla tokalaştı. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüne bindi. Erdoğan'ın tören alanından ayrılışı sırasında bir grup tarafından "Reis bizi Afrin'e götür" sloganı attı.



Törende, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok adına çelenk gönderildi.

﻿Muhammet Kır'ın cenazesi, kılınan namaz sonrası tekbirler eşliğinde toprağa verilmek üzere Kars Kapı Şehitliğine götürüldü. Bekar olan şehit Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesi, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.





