Afrin'de 7 köy daha temizlendi

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de bir günde 7 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Şeyh Abdurrahman ile Şeyh Hadid beldesine bağlı Kela köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.



Gün içinde Masaracık, Karabaş, Aşağı Kefer Dali, Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri kurtarılmıştı.



TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi.



Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.



Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

SİVİLLER AFRİN'DEN BÖYLE AYRILIYOR (UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU)

